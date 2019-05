“Parlementsleden Labour leggen opnieuw tweede referendum op tafel”

Premier May liet zich zondag even zien, toen ze een kerkdienst bijwoonde in Sonning, Engeland. Foto: REUTERS

De onderhandelingen tussen de Conservatieven van premier May en Labour over een nieuwe Brexitdeal lopen verre van vlot. Opnieuw duiken er geluiden op over een nieuw referendum.

Sinds de Brexit een maand geleden op de lange baan werd geschoven - de deadline ligt nu op 31 oktober - onderhandelt premier Theresa May over een nieuwe Brexitdeal met oppositiepartij Labour. De vorige deal die May had onderhandeld met Brussel, werd namelijk tot driemaal toe afgeschoten door het Lagerhuis.

Vlot lopen die onderhandelingen met Labour echter allerminst. De kloof tussen de twee partijen over de in te slagen weg is erg groot, in beide kampen zijn zelfs heel wat parlementsleden gekant tegen de gesprekken. “We moeten een manier vinden om uit deze impasse te geraken”, schreef May afgelopen zondag in een opiniestuk in de Mail on Sunday. “En om een akkoord te bereiken, zal een compromis nodig zijn, over de partijgrenzen heen.”

Maar ook binnen Labour groeit de onvrede, en met name over de aanpak van partijvoorzitter Jeremy Corbyn. The Guardian meldt maandag dat een zestigtal parlementsleden van Labour niet bereid zou zijn een compromis te steunen, zelfs niet als May grote toegevingen doet over een toekomstige douane-unie tussen Londen en Brussel, tenzij die nieuwe Brexitdeal “expliciet spreekt over een tweede referendum”.

Geheime gesprekken?

Volgens The Telegraph zou premier May zelfs al “geheime gesprekken” hebben gevoerd over zo’n tweede referendum. De Britse premier zou met enkele van haar ministers en adviseurs overlegd hebben over wat te doen indien haar regering er niet slaagt het Lagerhuis te beletten het licht op groen te zetten voor zo’n tweede volksraadpleging.

May en haar adviseurs zouden tijdens dat overleg de mogelijkheden besproken hebben om kiezers de mogelijkheid te geven te stemmen voor ofwel haar Brexitdeal, voor een harde Brexit zonder akkoord of voor de optie om de Brexit terug te draaien, en in de Europese Unie te blijven.

Hete adem

Regeringsbronnen benadrukken tegen The Telegraph wel dat die opties pas relevant worden wanneer het overleg met Labour finaal mislukt én het Lagerhuis het licht op groen zet voor een tweede referendum.

Zowel May als Corbyn voelen de hete adem van de kiezer in de nek. Bij de lokale verkiezingen van vorige week verloor de Conservatieve partij meer dan 3.000 zetels in gemeenteraden, maar ook Labour moest bijna 100 zitjes inleveren. De partijen die wél een duidelijk standpunt innamen over de Brexit - zowel pro als contra - werden daarvoor door de kiezer beloond.