Familie en vrienden van Julie blijven zoeken: “Waar is haar kaki-groene fiets?”

Ook vandaag nog blijven de ouders en de vrienden van Julie Van Espen (23) het opsporingsbericht van de vermiste jonge vrouw op grote schaal ronddelen in Antwerpen. Ze vragen uitdrukkelijk om uit te kijken naar de kaki-groene fiets van Julie. “Zolang er hoop is, blijven we zoeken”, zegt haar vader.

Op het middaguur verzamelden een twintigtal studenten op de oprit van een bedrijf aan de Carrettestraat in Merksem, op een tiental meters van de plek waar de bebloede jas van Julie gevonden is. Ze zijn hier niet om de zoekacties van de politie in het water van het Albertkanaal te volgen, even verderop. Wel om zelf naar haar op zoek te gaan.

De vriend van Julie, Thomas, neemt de leiding in handen en blijft zoeken Foto: Joris Herregods

Thomas, de vriend van Julie, neemt de leiding in handen. Hij neemt een grote doos met papieren flyers, en deelt die uit aan de anderen. Hij heeft Antwerpen in zones ingedeeld, en iedereen krijgt een zone toegewezen om er de foto en het signalement van Julie te verspreiden.

Foto: CEL

De hele tijd stromen er mensen toe. Als de eerste groepjes vertrokken zijn, komen er weer andere mensen toe met de vraag of ze kunnen helpen. Thomas duwt hen wat papieren in handen, en zet ze op weg. “Deze mensen komen van overal”, zegt Eric Van Espen, de vader van Julie uit Schilde. “Vrienden van Julie. Kennissen van ons. Ik zie heel wat mensen van de Universiteit Antwerpen, waar Julie studeerde en haar vriend nog steeds student is. Sommige mensen kennen we helemaal niet, maar boden spontaan hun hulp aan.”

Er worden twee opsporingsberichten verspreid. Eén met de gekende foto van Julie op, en de vraag om contact op te nemen met de politie. En een tweede, met een foto van de kaki-groene fiets van Julie. “De fiets is nog steeds spoorloos. Alleen haar fietsmandje hebben ze teruggevonden, dus die hebben we met de computer van de foto weggewist. Misschien als iemand de fiets in Antwerpen ziet?”

Foto: CEL

Het nieuws dat de gezochte getuige, waarvan de politie een opsporingsbericht had verspreid, opgepakt is in Leuven, veroorzaakt weinig beroering.

“Zolang er hoop is, blijven we zoeken”, zegt Eric Van Espen.