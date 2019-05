Noor Kare Ingebrigtsen nieuwe coach bij KV Oostende

Na een lange zoektocht heeft KV Oostende eindelijk een nieuwe trainer. De Noor Kare Ingebrigtsen (53) tekende zonet zijn contract in de Versluys Arena. Hij zal de laatste drie matchen in Play-off 2 intensief volgen en dan helpen om een nieuw team samen te stellen voor volgend seizoen.

Kare Ingebrigtsen kan wel een palmares voorleggen. De gewezen middenvelder speelde in de jaren 90 zelf voor Manchester City en de Noorse nationale ploeg, maar als trainer maakte hij vooral naam bij de Noorse topclub Rosenborg. Daar won hij tussen 2013 en 2017 drie titels op rij. Ingebrigtsen staat voor gedisciplineerd voetbal in een typische 4-3-3 formatie met veel druk naar voren. Hij wil een fysiek sterke groep die durft aan te vallen. Toen hij vorig jaar bij Rosenborg werd ontslagen, stuitte dat op veel onbegrip van het publiek. Ingebrigtsen was populair.

Het is opvallend dat de Noor nu voor KVO kiest. Hij was ook in beeld bij het Deense Brondby, maar na een goed gesprek in Oostende koos hij voor de Belgische kustploeg. De eerste contacten werden wel nog gelegd door Hugo Broos, de sportief directeur die nu is ontslagen, maar het huidige KVO-bestuur rondde de deal dus af.

Tot het einde van het seizoen - KVO heeft niets meer te winnen of verliezen - is Franky Van der Elst T1.