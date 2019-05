Spoedarts over dood kleine Elly (2): “Als je cruciale informatie bewust achterhoudt, ben je eigenlijk tweemaal schuldig”

Op het assisenproces over de doodslag op Elly Buysse (2) hebben de mensen van de hulpdiensten maandag hun getuigenis afgelegd. Het was snel duidelijk dat er sprake was van kindermishandeling, maar Kenneth Samaille (31) vertelde niet dat hij zijn stiefdochtertje in de buik had geslagen.

Spoedarts Frank Schockaert vroeg meermaals naar de exacte omstandigheden. Samaille vertelde onder andere dat Elly mogelijk omvergeduwd was door de hond. “Dat antwoord kon me absoluut niet bevredigen. Eigenlijk waren er uitwendig heel weinig verwondingen. We stonden medisch gezien voor een raadsel.” Door een buil op het voorhoofd van het slachtoffer dacht de spoedarts wel snel aan een mogelijke geweldpleging.

Tweemaal schuldig

In het ziekenhuis werd onmiddellijk een hersenscan uitgevoerd, maar dat leverde niets op. “Door de relevante informatie niet te geven zette hij mij op een dwaalspoor. Als je cruciale informatie bewust achterhoudt, ben je eigenlijk tweemaal schuldig”, aldus dokter Schockaert.

Ook aan de ambulancier en de verpleegkundigen vertelde de beschuldigde een gelijkaardig verhaal. “Volgens mij waren het twee builen, een oudere en een nieuwere”, getuigde Maika Vangheluwe. “Ik had wel het gevoel dat er sprake was van mishandeling en heb het hem ook rechtstreeks gevraagd.” Samaille ontkende en probeerde de verdenking af te wentelen op de vader van Elly. “Thuis heeft hij wel na enkele minuten gesproken over een rare plek op de buik.”

Dreigend

Ook de andere verpleegkundige hoorde Samaille vertellen over die plek op de buik. “We vonden dat wel een vreemde opmerking. Hij was ook nerveus en geagiteerd. Ik maakte me toen al de bedenking dat het kindermishandeling kon zijn.” Laetitia Leenwerck zag via de camerabeelden van het ziekenhuis ook een ruzie tussen de moeder van Elly en de beschuldigde. “Ik zag plots dat ze woorden hadden. Door zijn bewegingen naar de mama kwam het dreigend over.”

De moeder van het slachtoffer maakte op voorlopig alle getuigen een koele, gelaten indruk. “Doorheen het ganse verhoor hebben wij de indruk dat Stefanie heel apathisch is”, vertelde speurder Michael Six. “Het was de ijskoningin. Ze toonde geen emoties, wetende dat haar kind met zeer ernstige verwondingen werd overgebracht naar Gent.”

De politie van de zone Grensleie kwam die bewuste 20 november 2017 pas een vijftal uur na de feiten naar het ziekenhuis van Menen. Op dat moment was al duidelijk dat Elly door een ernstig buiktrauma in levensgevaar verkeerde. “Mijn haar komt nog altijd recht op mijn armen als ik eraan denk. Een spoedarts zei dat er een incident met stampen of slagen in de buik moest zijn geweest.”

Spelen

Ook de kinderarts van wacht moest lang gissen naar de precieze letsels bij het slachtoffer. “Wij zaten te zwemmen, te zoeken naar een oorzaak. Ik ben twee keer in de wachtzaal gegaan om te vragen wat er gebeurd was. Hij zei dat het meisje aan het spelen was en voor hem in elkaar gestuikt was”, aldus Peter Boucquey. Op dat moment bestonden er wel al vermoedens van ernstige bloedingen in de buik. “Maar aan de buitenkant zag je eerst niks, er moet met een zwaar voorwerp ingebeukt zijn. Met een voet is het meest logische, of met een vuist.”

Maandagnamiddag komen onder andere nog de speurders die Samaille verhoorden aan het woord.