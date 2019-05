Kinderdagverblijf in Gent geëvacueerd na brandalarm

Gent - In Gent is een kinderdagverblijf geëvacueerd nadat rookontwikkeling en een brandgeur is vastgesteld. De brandweer, politie en een MUG-team zijn preventief ter plaatse gekomen maar er is geen sprake van slachtoffers. De Gentse brandweer is op zoek naar de oorzaak van de brandgeur en de rookontwikkeling, die in een kelderruimte is ontstaan. De kinderen worden ondertussen opgevangen in een aangrenzende accommodatie.

Omstreeks 15.00 uur ging een brandalarm af in het kinderdagverblijf Sloebercity in de Willem Wenemaerstraat in Gent, dat uitgebaat wordt door Solidariteit voor het Gezin. In dat gebouw verblijven zowat 80 kinderen op het gelijkvloers, het eerste en de derde verdieping. Het personeel heeft de kinderen onmiddellijk preventief geëvacueerd naar een binnenkoer. Die operatie verliep volgens het boekje. “De kinderen zijn nooit in gevaar geweest”, zegt directeur Ingrid De Demeerleer van Solidariteit voor het Gezin.

Kelder

Het brandalarm werd veroorzaakt door een rookontwikkeling in de kelder van het gebouw en een brandgeur. De brandweer onderzoekt wat die heeft veroorzaakt. Ook de politie en een MUG-team zijn ter plaatse gekomen om de situatie op te volgen.

Volgens de eerste informatie is de brandweer massaal ter plaatse. De baby’s zouden geëvacueerd worden. Over de ernst van de brand is nog geen duidelijkheid. Er zou sprake zijn van rookontwikkeling in een kelder.