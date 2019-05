Nederlandse steden kreunen onder grote drukte en overlast door toeristen: “We moeten ons niet meer aanprijzen”

Amsterdam is erg in trek bij toeristen. Foto: ROBIN UTRECHT

Het aantal toeristen in Nederland stijgt de jongste jaren naar ongeziene hoogten. Het voorbije jaar bezochten 19 miljoen mensen het land. En volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) zal dat aantal alleen maar toenemen, tot 29 miljoen buitenlandse bezoekers in 2030. Het NBTC denkt daarom na over een betere spreiding van de toeristen, meldt De Telegraaf.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) stelde zonet haar beleidsplan voor de periode 2020-2024 voor. Aangevuld met het rapport ‘Perspectief 2030’ schetst dat een beeld van onze noorderburen dat je als bijzonder rooskleurig zou kunnen zien, maar ook als bijzonder negatief. Allemaal een kwestie van hoe je het bekijkt.

Te druk

Foto: ISOPIX

Dat veel toeristen de weg naar je land vinden, is goed voor de economie en voor het internationale aanzien. Met 19 miljoen buitenlandse toeristen doet Nederland het de jongste jaren steeds beter, maar de toeristische sector is toch niet onverdeeld gelukkig. Het wordt te druk, staat in het beleidsplan van NBTC. Zeker grote steden als Amsterdam klagen over te grote drukte en overlast door de vele toeristen die hun weg vinden.

Richting 2030 zal het aantal buitenlandse toeristen nog toenemen tot 29 miljoen euro, blijkt uit het rapport. Dat het NBTC besliste om niet meer actief aan promotie te doen, zal daar volgens het toerismebureau niets aan veranderen. Op haar aanraden zullen het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum in Amsterdam eind dit jaar bijvoorbeeld niet op een belangrijke reisbeurs in de VS staan. Die zijn zo populair dat ze de lange rijen bezoekers proberen op te vangen door online aan te geven wanneer er nog plaats is en door minder tickets voor groepen te verkopen.

Toerisme spreiden

“Promotie is niet langer de voornaamste taak van het NBTC”, zegt een woordvoerster aan De Telegraaf. “Het is vervangen door het reguleren van toeristenstromen.” Het toerisme moet beter verspreid worden over het land, vindt ook staatssecretaris Mona Keijzer. “Er is een actieplan nodig waarin we alle regio’s aantrekkelijker maken.” Daarvoor wordt voor de komende vier jaar een nieuwe subsidie van meer dan 35 miljoen euro uitgetrokken.

Amsterdam & Partners, zeg maar de toeristische dienst van Amsterdam, ziet het met lede ogen aan. “Het gaat er ook bij ons alleen nog maar om de toeristen beter te spreiden en wantoestanden in het stadscentrum aan te pakken”, zegt woordvoerster Janine Fluyt . “Onze stad aanprijzen hoeft echt niet meer, toeristen weten ons massaal te vinden. Het interneteffect is enorm.”

Het bewust afremmen van bezoekers is niet aan de orde, klinkt het bij de gemeente Amsterdam. “We gaan geen hek om de stad zetten.” Er wordt wel nagedacht over een hotelstop in het centrum, het weren van bussen en het beter naleven van het alcoholverbod op straat.”