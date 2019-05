Zijn stem zijn we kwijt, de muziek waardoor hij zo gepassioneerd was niet: collega’s en vrienden kiezen platen voor Christophe Lambrecht

Negen uur ’s ochtends zal op Studio Brussel nooit nog hetzelfde zijn, nu presentator Christophe Lambrecht er niet meer is. “De zender is zijn stem kwijt”, zegt nethoofd Jan Van Biesen. Maar de muziek, waar hij zo door gepassioneerd was, zijn we niét kwijt. Daarom kiezen collega’s en vrienden de ultieme platen die hem typeerden. “Ik zou zo graag nog eens naar Gainsbourg luisteren met hem.”