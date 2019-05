Beluister nu de zestiende aflevering van Sjotcast: Derijck over de vloer, slapstick met de VAR

Een nieuwe week, een nieuwe Sjotcast. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen voetbalredacteurs Gert Gysen en Guillaume Maebe u samen met eindredacteur Lars Godeau mee doorheen de wondere wereld van het voetbal. In aflevering zestien zoekt Guillaume werk voor ‘Den Bolat van den Aldi’, terwijl Gert in VAR-staking gaat, Lars lof over heeft voor ‘The Fox’ en gast Timothy Derijck het niet echt gezellig vindt.