Zoon over moord op zijn moeder: “Ik was zo weg als een ei”

Lebbeke - Voor het Gentse hof van assisen is maandag de video getoond van de reconstructie van de oudermoord op Renée Beckers in 2016 in Lebbeke. Haar 42-jarige zoon Nicolas Vanleemput verklaarde daarin dat hij “Zo weg was als een ei” en dat hij haar sloeg “In een vlaag van zinsverbijstering”.

Renée Beckers werd begin januari 2016 voor het laatst gezien in de omgeving van Dendermonde en Lebbeke. Enkele maanden later deed haar broer aangifte van haar verdwijning omdat hij ze niet kon vinden voor de afhandeling van een erfenis. Ook haar zoon Nicolas Vanleemput kon hij niet bereiken. Bij een zoekactie in februari 2017 werd het lichaam van de vrouw teruggevonden, achter haar woonplaats aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke.

Renée Beckers Foto: rr

Drinken

Vanleemput bekende uiteindelijk dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn moeder in de nacht van 12 op 13 januari 2016. De reconstructie vond plaats op 22 juni 2017, toen Vanleemput al enkele maanden in voorhechtenis zat. “Ik was (op de dag van de feiten, nvdr.) veel aan het drinken. Ik was zo weg als een ei”, verklaarde de beschuldigde tijdens de wedersamenstelling.

Hij zei dat hij zijn moeder tijdens een discussie over geld had geslagen. “Ik heb haar over de vloer gesleurd. Ik denk dat ik haar tien of twaalf keer geslagen heb in een periode van drie uur. Haar neus en haar pols waren gebroken. Ik ben door het lint gegaan en ik moest weten waar het geld was. Het gebeurde in een vlaag van zinsverbijstering.”

Grauwgrijs

Volgens Vanleemput was zijn moeder tegen de muur en op de rand van het bed terechtgekomen. “Ik heb haar een duw gegeven, maar ik zit met zwarte gaten. Ze was bewusteloos maar ik wist niet dat ze in zo’n noodlijdende toestand verkeerde. Ik ben gaan slapen en ben een dag en een half later wakker geworden. Ik zag dat haar haar tegen haar hoofd plakte. Ik sloeg grauwgrijs uit en ik panikeerde. Ik wist dat ze overleden was. Ik heb nog een paar uren gesmoord en gedronken en dan heb ik beslist om het lichaam te verbergen”, aldus de beschuldigde tijdens de reconstructie.