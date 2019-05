Zestig banen bedreigd na faillissement Virginal Paper

Door het faillissement van papierfabriek Virginial Paper, uitgesproken door de Waals-Brabantse ondernemingsrechtbank, staan een zestigtal banen op de tocht. Dat is maandag vernomen bij vakbondsbronnen, die zo nieuws van zakenkrant L’Echo bevestigen. De vakbonden zeggen zowel verrast als woedend te zijn. Het bedrijf is gevestigd in Virginal, een deelgemeente van Itter.

Het bedrijf was een voortzetting van Idem Papers, zelf failliet verklaard in juni 2017 na een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Geen enkele overnemer had zich toen aangemeld. Het was pas een jaar later dat het bedrijf weer werd opgestart, dankzij Scandinavische investeerders en met de steun van het Waalse investeringsmaatschappij Sogepa.

Catastrofe

De vakbonden betreuren in dat proces niet betrokken te zijn geweest. “We zijn razend op Sogepa: het zijn toch publieke middelen die gebruikt zijn voor de overname en sindsdien hebben we bijna geen informatie gekregen”, aldus vakbondsman Philippe Leclercq (FGTB). “We hebben de directie slechts één keer ontmoet, in december vorig jaar. En vanochtend horen we over het faillissement! Dit is een catastrofe voor de arbeiders!”

De personeelsvertegenwoordiging wacht nu op een contact met de curator en zal de komende dagen het dossier analyseren. Ze vrezen het definitieve einde van het bedrijf in Virginal.