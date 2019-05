Drie dagen naar de zon met verblijf voor 49,99 euro, maar ongeziene stunt van Neckermann krijgt ook kritiek: “Op een dag loopt het fout”

Een trip van drie à vier dagen naar de zon, vluchten én verblijf inbegrepen, voor amper 49,99 euro. Dat biedt touroperator Neckermann momenteel aan 200 Belgen aan. Een ongeziene stunt in de toerisme-industrie. Al is lang niet iedereen fan. “Dat is goedkoper dan met de taxi van Leuven naar de luchthaven. De verhoudingen zijn ver te zoeken.”

De actie werd donderdag gelanceerd en geldt voor enkele bestemmingen in Griekenland, Spanje en Turkije. En met vertrek in mei. De beschikbare hotels zijn op basis van logies of logies met ontbijt en hebben drie, vier of vijf sterren. Afhankelijk van de bestemming ben je twee of drie dagen ter plaatse. En dat voor 49,99 euro. “Eigenlijk bieden we de reizen gratis aan”, aldus Neckermann-woordvoerder Sebastien Pauwels. “We rekenen alleen de verplichte luchthaventaksen aan.”

Waarom doet een touroperator zo’n actie waar geen winst mee te maken is? “Het is niet bedoeld om eraan uit te raken, het is een stunt. We hadden gemerkt dat we voor mei nog met een aantal lege stoelen op onze vluchten zaten en wilden onze bezetting optimaliseren. Zo hoopten we nog een aantal twijfelaars te overtuigen om toch nog een reisje te ondernemen voor de zomervakantie. Met succes, op dit moment zijn er nog maar 40 van de 200 zitjes over. Vermoedelijk heeft een en ander wel wat te maken met de weersomstandigheden hier.”

Een stunt, maar mag het wel? Met verlies verkopen in ons land is toch verboden? “Die regels gelden uitsluitend voor de doorverkoop van aangekochte goederen”, meldt het ministerie van Consumentenzaken. “Reizen en hotelaccommodaties gelden als diensten. Dit mag dus.”

Dacia versus Porsche

Toch is Jan Van der Borg, toerisme-expert aan de KU Leuven, geen fan. “Dit zijn prijzen die niet meer in lijn zijn met de totale sociale kost die dit soort toerisme met zich meebrengt”, zegt hij. “Voor dat geld kan ik nog niet in een flat in Antwerpen gaan zitten. Het is goedkoper om van Brussel naar Kreta te gaan dan met de taxi van Leuven naar de luchthaven. De verhoudingen zijn zoek. Dat is net de ellende met al die lowcost-vluchten. Veel te goedkoop ten opzichte van wat het zou kosten als je ook de maatschappelijke, de sociaaleconomische en de milieu-impact zou meerekenen. Het is moeilijk om dat soort zaken tegen te gaan, maar eigenlijk zou er een lowcost-taks moeten komen.”

Van der Borg verwacht in de toekomst nog meer van dergelijke acties. “De concurrentie tussen touroperators wordt almaar groter, waardoor we steeds meer van die prijsdump-acties zien. Maar zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Hoe goedkoper je iets aanbiedt, hoe meer je moet gaan beknibbelen op de kwaliteit. Hoe meer je moet beknibbelen op de kwaliteit, hoe goedkoper je iets moet aanbieden… Maar naast prijs kan je ook met kwaliteit concurreren. Dacia versus Porsche. Vlaanderen heeft gelukkig begrepen dat het belangrijker is om te focussen op kwaliteit, veel Zuid-Europese bestemmingen hebben dat nog niet. Op een dag loopt dat fout.”