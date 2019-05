Dochter van overleden Bernise: “Zondag is het Moederdag. Maar wij hebben geen reden meer om te vieren”

Oostkamp - Het parket dagvaardde een 66-jarige man uit Oostkamp omdat hij volgens hen een dodelijk ongeval veroorzaakte. Daarbij kwam fietster Bernise Vanlanduyt (72) uit Oedelem om het leven. De man vraagt echter de vrijspraak.

“Zondag is het Moederdag. Maar wij hebben geen reden meer om te vieren. We hebben nog zoveel vragen over wat er gebeurd is. De sterkste schakel van onze familie is weggerukt en wij blijven verweesd achter. Moeder leefde zo graag, ze werd door zoveel mensen graag gezien.” De dochter van Bernise Vanlanduyt (72) las maandagmorgen in de politierechtbank een pakkende brief voor. Haar moeder overleed na een zwaar ongeval afgelopen zomer.

Vluchtmisdrijf

Het ongeval waarbij Bernise Vanlanduyt (72) uit Oedelem betrokken raakte, riep op 23 juli vorig jaar al heel wat vragen op.

Foto: IF

En die werden ook tijdens het proces niet allemaal beantwoord. Aanvankelijk ging de politie van een ongeval met vluchtmisdrijf uit. Maar toen de bestuurder van de betrokken wagen gevonden werd, bleek dat niet het geval te zijn. De man had niets gezien of gevoeld. En daar bleef hij gisteren in de politierechtbank bij. “Ik ben zeker dat ik haar niet heb aangereden. Anders zou ik wel gestopt zijn”, zei hij.

Het ongeval gebeurde op de Europarotonde in Oostkamp. Bernise was met haar fiets op weg naar haar zoon in Waardamme. Maar op de rotonde kwam ze ten val. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed uiteindelijk 12 dagen later aan haar verwondingen.

Manoeuvre

Volgens het parket was de bestuurder van de betrokken wagen verantwoordelijk voor het ongeval. De 66-jarige Oostkampenaar moest zich dan ook verantwoorden voor onopzettelijke doding. Al blijft het niet duidelijk of de man haar effectief met zijn wagen heeft geraakt. “Maar met of zonder aanrijding. De fout staat vast”, zegt Luc Arnou, advocaat van de nabestaanden. “Ofwel heeft hij ze aangereden, ofwel is ze door zijn manoeuvre gevallen. Er is geen andere verklaring.”

Iets waar de man zelf niet mee akkoord ging. Zijn advocaten gingen resoluut voor de vrijspraak. Volgens hen had de man helemaal niets te zien met het ongeval. “Zelfs de deskundige kan niet met zekerheid zeggen of er contact tussen de wagen en de fiets geweest is”, klinkt het. “Bovendien moest de vrouw met haar fiets voorrang verlenen voor ze de rotonde kwam opgereden. Hier is minstens sprake van twijfel. En dat moet in het voordeel van de beklaagde spreken. Volgens ons had de vrouw die wagen te laat gezien en is ze geschrokken en daardoor gevallen. Zonder daarbij afbreuk te doen aan het verlies en het verdriet van de nabestaanden.” Vonnis op 3 juni.