Lichaam Julie Van Espen (23) gelokaliseerd: man ‘met rugzak’ verdacht van moord, heeft zwaar gerechtelijk verleden

Schilde - De nachtmerrie is werkelijkheid geworden: Het lichaam van Julie is gelokaliseerd tijdens een zoekactie van de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal. Dat wordt bevestigd door het parket van Antwerpen. De 23-jarige studente verdween zaterdagavond toen ze met de fiets op weg was vanuit haar woonplaats Schilde naar haar vriendinnen in Antwerpen. In het onderzoek werd de 39-jarige man, S.B.,in Leuven opgepakt. Hij heeft een zwaar gerechtelijk verleden en werd al tweemaal veroordeeld voor verkrachting.

Bebloede kleding

Toen Julie om 21.00 uur nog niet aangekomen was bij haar vriendinnen, sloegen ze alarm. Er werd massaal gezocht naar de studente en zondag werd haar bebloede kledij gevonden. Het gerecht ging onmiddellijk uit van een misdrijf. De vondst van haar gsm, bebloede kleren, fietsmandje én reispas op aparte plekken doet het gerecht vermoeden dat de jonge vrouw het pad van een moordenaar kruiste.

Op maandag werden de zoekacties verdergezet, zowel door de federale politie, de civiele bescherming als door de familie van Van Espen. Zo zocht de politie opnieuw met verschillende bootjes op het Albertkanaal, met onder meer de hulp van sonar. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd en duikers gingen rond 17.00 uur het water in.

Foto: Joris Herregods

LEES OOK. Medestudenten Julie krijgen begeleiding, ook in de komende dagen en weken nog

Het lichaam van Julie is intussen gelokaliseerd tijdens een zoekactie van de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal. De onderzoeksrechter en het parket gaan vanavond ter plaatse afstappen, samen met de wetsdokter en het labo. Het onderzoek door FGP Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet.

Foto: Joris Herregods

Getuige of verdachte

De Antwerpse politie had in de nacht van zondag op maandag enkele foto’s en een opsporingsbericht verspreid rond een mogelijk ‘belangrijke getuige’ in de zaak rond de verdwenen studente uit Schilde. Op de beelden was een donker geklede man met rugzak te zien die leek rond te lopen in de Carrettestraat, nabij de plek waar Julie Van Espen verdween.

LEES OOK. Merksem leeft in angst na verdwijning Julie (23): “Ik blijf het vreemd vinden dat niemand iets heeft gezien”

S.B. werd rond 12.00 uur opgepakt op een trein in het station van Leuven: hij hing rond in het station, waar hij herkend werd door verschillende mensen die de politie op de hoogte brachten. De man heeft een zwaar gerechtelijk verleden. Zijn laatste veroordeling door de correctionele rechtbank dateert van 2017. Toen kreeg hij vier jaar cel voor de brutale verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij tekende beroep aan tegen die beslissing.

Foto: Joris Herregods

Ook in 2004 was hij al veroordeeld voor een verkrachting. Toen had hij een 58-jarige vrouw bij haar thuis aangevallen die zich over hem ontfermde en boterhammetjes voor hem aan het smeren was. Verder liep hij meerdere veroordelingen op voor onder andere diefstallen en bedreigingen. Minstens een deel van de feiten pleegde hij om zijn drugsverslaving te kunnen onderhouden. S.B. wordt dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van moord.