Onopgeloste moorden en mysterieuze verdwijningen: afgelopen jaren kwamen meerdere jonge mensen om in buurt waar Julie fietste

Julie Van Espen was onderweg van haar ouderlijke huis in 's-Gravenwezel naar het Antwerpse Zuid. In de buurt van het Sportpaleis verdween ze spoorloos. In diezelfde buurt hebben speurders maandag haar lichaam gevonden. Alweer daar. Alweer in die vermaledijde buurt waar de afgelopen tientallen jaren wel meer (vaak jongere) mensen verdwenen. Of in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen zijn.