Dries Mertens heeft speciale boodschap voor Napoli-fans: “Ik wil bij Napoli blijven en records breken”

Op zijn verjaardag heeft Dries Mertens een opvallende uitspraak gedaan in de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. De Rode Duivel gaf in een interview prijs dat hij bij Napoli wil blijven om de geschiedenisboeken in te gaan. “Ik wil bij Napoli blijven en records breken.”

Dries Mertens maakte op zijn 32e verjaardag bekend dat hij bij Napoli wil blijven om op recordjacht te gaan. “Ik wil blijven om het record van Marek Hamsik te breken”, zegt Mertens in La Gazetta. Marek Hamsik is topschutter aller tijden bij de club met 123 doelpunten. Maradona is tweede met 115 stuks, Sallustro derde met 108. Mertens heeft er net eentje minder.

In de wedstrijd tegen Cagliari begin mei scoorde Mertens zijn 82e competitiedoelpunt voor de Napolitanen. Daarmee ging hij al Maradona voorbij en staat hij derde achter Hamsik, die er 100 heeft en Vojak (102 doelpunten). De Leuvenaar heeft nog steeds een jaar contract in Napels. “Volgend jaar blijf ik bij Napoli, maar daarna zien we wel met de club over wat en hoe”, zegt Mertens.

Mertens moet nog zeventien doelpunten maken om topschutter aller tijden te worden voor Napoli. In de competitie zijn dat er nog 21.