Overval op koerier “was misverstand”

Wijnegem - Twee kerels van 19 jaar zijn maandag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen, waar ze vervolgd worden voor de overval op een koerier aan het Wijnegem Shopping Center. Ze maakten voor 20.500 euro aan iPhones buit. Het openbaar ministerie vorderde voor initiatiefnemer Abdellah B.S. vijf jaar cel en voor Mohamed T. veertig maanden cel.

De koerier bracht op 19 oktober 2018 een lading iPhones naar het Switch-filiaal in het Wijnegem Shopping Center. De man werd overmeesterd op de parking, vastgebonden en opgesloten in de laadruimte van zijn bestelwagen.

Uber

De daders reden eerst met het voertuig naar Schoten, waar de lading in een gehuurde bestelwagen werd overgeladen. Ze lieten het slachtoffer er achter en reden verder door naar Merksem. Daar besloten ze opnieuw van voertuig te wisselen, omdat de bestelwagen getraceerd kon worden. Ze namen vervolgens met een deel van de buit een Uber naar Brussel.

Via de gehuurde bestelwagen kwam de politie bij Abdellah B.S. en Mohamed T. terecht. Ondanks hun jonge leeftijd waren beiden al veelvuldig gekend bij het gerecht. Mohamed T. werd gearresteerd in het ziekenhuis, waar zijn vrouw net bevallen was. Abdellah B.S. werd overgeleverd vanuit Spanje.

Misverstand

Ze bekenden de overval, maar beweerden dat de koerier mee bij de feiten betrokken was. Verder onderzoek sprak hen echter tegen. Op zitting hield de verdediging het op een “misverstand”.

“Abdellah B.S. had een aantal dagen voor de feiten een gesprek met het slachtoffer en hij leidde daar verkeerdelijk uit af dat de man instemde met de overval in ruil voor een deel van de buit”, pleitte zijn advocaat Frédéric Thiebaut. Abdellah B.S. had vervolgens Mohamed T. erbij betrokken. “Mijn cliënt deed enkel mee, omdat hij dacht dat er met de koerier een deal was gesloten”, stelde meester Jonathan Bogaerts. Beide advocaten vroegen de rechtbank om een milde straf.

Vonnis op 20 mei.