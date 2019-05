Anderlecht gaat niet akkoord met schorsing voor Sebastiaan Bornauw

RSC Anderlecht gaat niet akkoord met de speeldag schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag voorstelde aan Sebastiaan Bornauw. Dat bevestigde de club maandagavond.

De verdediger van RSC Anderlecht werd afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten op de zevende speeldag in Play-off 1. Na amper tien minuten stond RSC Anderlecht met een man minder in de Clasico tegen Standard. Mehdi Carcela ging met een slechte terugspeelbal van Adrien Trebel aan de haal, waardoor Bornauw als laatste verdediger aan de noodrem moest trekken. De jonge verdediger liep de Marokkaan van de Rouches onderuit en kreeg meteen de rode kaart van scheidsrechter Bram Van Driessche. Hij belette immers een duidelijke scoringskans voor de Luikenaars. Paars-wit boekte ondanks het numerieke onevenwicht zijn eerste winst in Play-off 1, het werd 2-1 in het Astridpark.

RSC Anderlecht heeft een aantal argumenten klaar om voor vrijspraak of een voorwaardelijke schorsing te gaan. Die zullen de Brusselaars dinsdag voorleggen aan de Geschillencommissie, die in eerste aanleg een uitspraak doet. Voor de amper twintigjarige Bornauw was het nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal. Bovendien zat hij al 80 minuten aan de kant door zijn rechtstreekse uitsluiting. De zitting gaat om 14u00 van start.