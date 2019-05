Zes Parijse brandweermannen voor onderzoeksrechter wegens groepsverkrachting

Zes leden van de prestigieuze Parijse brandweerbrigade verschijnen maandag voor de onderzoeksrechter, twee dagen nadat een Noorse studente een klacht had ingediend wegens verkrachting. Dat heeft het parket van Parijs gemeld. Het is niet de eerste keer dat de prestigieuze brigade in opspraak komt, in het verleden vonden al gerechtelijke onderzoeken plaats naar seksueel geweld.

Groepsverkrachting

In totaal acht brandweermannen werden zaterdag in voorlopige hechtenis genomen nadat een 20-jarige studente uit noorwegen een klacht had ingediend wegens verkrachting. Nadat ze 48 uur in hechtenis hebben gezeten, verschijnen zes mannen maandag voor de onderzoeksrechter “in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat wordt geopend naar de groepsverkrachting en het niet verhinderen van de misdaad”, aldus het parket.

Volgens bronnen die het dossier kennen, zouden niet alle acht mannen betrokken zijn bij de verkrachting, maar worden ze wel aangeklaagd voor “het niet verhinderen van de misdaad”.

Deuken

De reputatie van de prestigieuze brigade heeft de voorbije jaren verschillende deuken gekregen. Momenteel lopen minstens drie gerechtelijke onderzoeken in Parijs. Vrouwelijke pompiers beschuldigen hun collega’s en oversten van verkrachting, seksueel geweld en seksuele intimidatie, in de departementen Hauts-de-Seine en Val-de-Marne.