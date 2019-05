Hoe heet hun zoontje? Wanneer krijgen we hem te zien? En waar zal hij opgroeien? Alles wat u wilt weten over de ‘royal baby’

Het is een jongen! De Britse prins Harry (34) en zijn echtgenote Meghan Markle (37) zijn de trotse ouders geworden van een zoon. Het is hun eerste kind. Maar hoe heet de jongen? Wanneer krijgen we hem voor het eerst te zien? En hoe groot is de kans dat hij ooit op de Britse troon belandt? Alles wat u wilde weten over de koninklijke baby.