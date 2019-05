Dit weten we over moord op Julie Van Espen en de verdachte: al twee keer veroordeeld voor verkrachting en zwaar gerechtelijk verleden

Antwerpen / Schilde - Waar al voor gevreesd werd, is nu bevestigd: Julie Van Espen (23) is dood. Haar lichaam werd in het Albertkanaal gevonden. Een 39-jarige verdachte is opgepakt en verschijnt dinsdag voor de onderzoeksrechter. De man heeft een zwaar gerechtelijk verleden.

Sinds maandagochtend werd er, net als zondag, weer massaal gezocht naar het vermiste meisje en haar kakigroene fiets. Politie, cel Vermiste Personen, civiele bescherming, vrienden en familie van Julie, iedereen hielp mee. Uiteindelijk bleek de nachtmerrie werkelijkheid: het lichaam van Julie werd gevonden in het Albertkanaal. Ze was vermoord.

’s Ochtends had het parket van Antwerpen al een opsporingsbericht verspreid met een “belangrijke getuige”. Een onbekende man met een rugzak.

Wat weten we over de man?

Aan de hand van camerabeelden en gsm-tracking werd de man gelokaliseerd in de trein komende van Tienen. Met hulp van het spoorwegpersoneel heeft politie hem in het station van Leuven kunnen oppakken. Toen wist men al dat hij niet als getuige, maar als verdachte werd gezocht. Hij was herkend op verschillende camerabeelden. Met het mandje van de fiets van Julie in zijn handen. Intussen heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Men is er dus vrij zeker van dat hij de dader is.

Wat weten we over zijn gerechtelijk verleden?

S.B. (39) heeft een zwaar gerechtelijk verleden en werd al twee keer veroordeeld voor verkrachting. Een keer op de 58-jarige Monique uit Antwerpen. Zij ontfermde zich een tijdje over de dakloze S. B. maar heeft dat zwaar moeten bekopen. De jongeman verkrachtte en beroofde zijn weldoenster, nadat ze bij haar thuis voor hem enkele boterhammetjes had gesmeerd. Hij verklaarde later aan de politie dat hij vroeger misbruikt was door zijn grootvader. Toen hij Monique per ongeluk had aangeraakt, was ze tegen hem beginnen roepen. Hij herkende in haar stem de stem van zijn grootvader en was volledig door het lint gegaan. De rechtbank kende Monique een schadevergoeding van 7.500 euro toe.

Maar ook voor een reeks diefstallen, inbraken of inbraakpogingen stond hij voor de rechter. En voor verschillende verkeersinbreuken, zoals een vluchtmisdrijf in Westrozebeke.

Tussen 1994 en 1996 ging hij samen met een aantal jeugdvrienden ook aan de haal met tweeëntwintig tweepeekaatjes. Met de opbrengst van de verkoop van de auto’s betaalde hij zijn drugsgebruik.

Heeft hij al verklaringen afgelegd?

Dat wil het parket voorlopig niet zeggen. Maar in de vooravond kwam het bericht dat het lichaam van Julie gelokaliseerd werd in het Albertkanaal. Het scheepsverkeer lag toen al uren stil om te kunnen zoeken met duikers en boten met speciale apparatuur. Of het lichaam uiteindelijk op zijn aanwijzingen werd gelokaliseerd, is nog niet duidelijk.

Wat is er sinds zaterdagavond allemaal gebeurd?

Julie, studente internationale betrekkingen en diplomatie aan de UAntwerpen, was met de fiets van bij haar thuis in ‘s-Gravenwezel, deelgemeente van Schilde, naar Antwerpen gefietst waar ze afspraak had met enkele vriendinnen. Ze nam dat fietspad wel vaker. Toen ze daar niet arriveerde, belde een van haar vriendinnen haar ouders op. Die sloegen direct alarm omdat ze wisten dat het Julie haar gewoonte niet was om zonder te verwittigen een afspraak niet na te komen. Haar gsm bleef onbeantwoord.

Vader Van Espen fietste die avond zelf nog de weg af die zijn dochter nam: via het fietspad aan het Sportpaleis, Park Spoor Noord en het MAS tot in het centrum. Zonder resultaat. Zondag werd dan massaal gezocht. Ook vanuit de lucht, met een helikopter met warmtecamera.

Waarom dachten speurders zondag al dat ze wellicht werd omgebracht?

Er was bebloede kledij van Julie gevonden. Onder meer haar jas. Haar reispas werd in een vuilnisbak gevonden. Ook het fietsmandje werd teruggevonden. De fiets zelf bleef onvindbaar.

Hoe is ze vermoord?

Dat zal de autopsie op het lichaam moeten uitwijzen. Ook of ze seksueel misbruikt werd of niet zal dan moeten blijken.

Wat gebeurt er nu?

Eens het lichaam geborgen is, wordt het afgevoerd voor autopsie en sporenonderzoek. Dat is intussen al gebeurd bij de verdachte. Zijn kledij is in beslag genomen en er is DNA-materiaal verzameld dat als bewijsmateriaal kan dienen. Dinsdagmorgen verschijnt hij voor de onderzoeksrechter die hem wellicht zal aanhouden voor moord. Hij zal dan ook verder worden ondervraagd en worden geconfronteerd met de vondst van het lichaam.

Wat riskeert de dader?

Het is te snel om dat nu al te zeggen. Als het om een lustmoord gaat of als hij haar heeft misbruikt en daarna vermoord om sporen uit te wissen, riskeert hij levenslang. Maar nog eens, zonder de exacte feiten te kennen, is het te snel om daar nu al uitspraken over te doen. Zijn verleden pleit alleszins niet in zijn voordeel.