Gewezen advocaat van Donald Trump begint aan gevangenisstraf: “Ik kijk uit naar de dag waarop ik de waarheid kan zeggen”

Michael Cohen heeft zich maandag aangemeld in de federale gevangenis in Otisville, New York. Daar zal de gewezen advocaat van president Donald Trump een celstraf van drie jaar uitzitten voor valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering.

De transformatie van presidentieel fixer tot gedetineerde is voltooid voor Michael Cohen. Voor hij maandagochtend in de voor zijn deur geparkeerde wagen stapte die hem naar de gevangenis zou brengen, sprak hij enkele journalisten nog toe.

“Ik hoop dat wanneer ik mijn familie en vrienden weer kan vervoegen, er geen xenofobie, onrecht en leugens meer zullen zijn aan het hoofd van ons land”, zei Cohen. “Er is veel dat nog niet gezegd is geweest. Ik kijk uit naar de dag waarop ik de waarheid kan delen.”

Drie jaar

Cohen moet de komende drie jaar doorbrengen in de gevangenis van Otisville, die in de lijst staat van tien meest comfortabele in de VS, omdat hij schuldig werd bevonden aan valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Eigenlijk moest hij al aan 6 maart aan die straf beginnen, maar zijn advocaten hebben ervoor gezorgd dat de datum met twee maanden verlaat werd. Die tijd heeft Cohen gebruikt om het gerecht nog bijkomende informatie te verschaffen over Trump.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS