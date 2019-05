Antwerpen / Schilde - Waarom wist de politie zo zeker dat de 39-jarige S.B. uit Antwerpen iets met de verdwijning van Julie te maken had? De man werd gefilmd door een bewakingscamera terwijl hij het mandje van de fiets van Julie in de hand had. Op het opsporingsbericht werd dat bezwarende element echter vakkundig weggewerkt.

In de loop van zondag begon de politie camerabeelden te bekijken die gemaakt werden in de buurt waar Julie passeerde. Op een van die beelden stond een man met een rugzak. En… met het mandje van de fiets van Julie in de hand. Daarop beslisten de speurders om een opsporingsbericht te verspreiden van de man. Hij was een belangrijke getuige, zo werd gezegd.

Maar het parket wist toen al dat hij wellicht de dader was. Om de verdachte niet te alarmeren maar ook om een slag om de arm te houden voor het geval hij het toch niet zou gedaan hebben, werd het mandje vakkundig weggewerkt en werd er gesproken van een man met een rugzak.

Maar door de originele beelden te tonen, werd S.B. in de loop van maandag met de rug tegen de muur geplaatst.