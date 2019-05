Pro League zal zich partij stellen in kort geding van KV Mechelen maar onderneemt voorlopig geen actie

De Pro League zal zich partij stellen in het kort geding van KV Mechelen. Voorlopig onderneemt de , koepelorganisatie van de 24 Belgische profclubs geen actie tegen KV Mechelen, hoewel in het interne reglement League staat dat clubs niet naar een burgerrechtbank mogen stappen. “Het is altijd triest te zien dat clubs dat toch doen”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

LEES OOK. Pro League geeft Anderlecht hoop: Europees ticket kan nog als KV Mechelen wordt veroordeeld

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Op de inleidende zitting op 30 april eiste Malinwa uitstel en een bijkomend onderzoek. Volgens de geteisterde club zijn haar rechten van verdediging geschonden. Enerzijds is er volgens KV Mechelen te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren. Ter herinnering: er moeten tussen 18 en 28 mei zes zittingen plaatsvinden en er moet voor 30 juni een uitspraak zijn. Anderzijds heeft KV Mechelen toegang gevraagd tot het volledige strafdossier van het federaal parket, omdat de club de mening is toegedaan dat daar ook elementen instaan die Malinwa vrijspreken. Om die redenen zal KV Mechelen dinsdag een procedure in kort geding opstarten bij de burgerlijke rechtbank.

Zo’n procedure is echter in strijd met het interne reglement van de Pro League, maar die laat voorlopig begaan. “Het is altijd vervelend om te constateren dat clubs naar een burgerrechtbank stappen terwijl er interne procedures bestaan, maar het gaat om een kort geding”, zegt CEO Pierre François. “De Pro League zal tussenkomen (zich burgerlijke partij stellen, red.) in het kort geding om te garanderen dat onze competities niet verstoord raken. We bekijken of we morgen - of de komende dagen - meer communiceren. Op dit moment hebben we tegen niemand sancties, zoals uitsluiting, ondernomen.”

In principe kan KV Mechelen geschrapt worden door het schenden van het interne reglement.

Eerder kondigde ook Beerschot Wilrijk aan zich als burgerlijke partij te zullen aanmelden in het kort geding. De Ratten hebben er alle baat bij dat KV Mechelen gestraft wordt.

Clearing House

“De Raad van Bestuur van de Pro League heeft unaniem het voorontwerp goedgekeurd over de maatregelen inzake makelaars”, aldus nog François. “Het voornaamste overgebleven voorstel is de oprichting van een Clearing House, dat zal toezien op alle transacties en geldstromen bij spelerstransfers. Het voorontwerp is klaar om op de Algemene Vergadering van 7 juni gestemd te worden zodat het in de komende transferperiode van kracht is.”

De Belgische Federatie van Voetbalmakelaars (BFFA) vindt dat het Clearing House zoals voorgesteld door de Pro League niet onafhankelijk is omdat de benoemingen en controles door de clubs zelf zouden gebeuren.