Oppositieleider Katumbi wil op 20 mei terugkeren naar Congo

De Congolese oppositieleider Moïse Katumbi Chapwe heeft maandag aan Franse media aangekondigd dat hij op 20 mei wil terugkeren naar de Democratische Republiek Congo.

“Het is definitief. Op 20 mei zal ik in Lubumbashi zijn”, zo verklaarde Katumbi in een interview met France 24 en Radio France International (RFI). Katumbi is afkomstig uit de hoofdstad van de provincie Haut-Katanga in het zuidoosten van het uitgestrekte land.

Joseph Kabila

Katumbi was vroeger een intimus van voormalig president Joseph Kabila, maar in 2015 stapte hij over naar de oppositie. Nog een jaar later verliet hij het land en trok om gezondheidsredenen naar Zuid-Afrika, om uiteindelijk in België te belanden.

Katumbi wou deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 30 december, maar het regime van Kabila verhinderde dat hij zijn kandidatuur kon indienen. Hij gaf zijn steun aan een andere opposant, Martin Fayulu Madidi. Die claimde de overwinning, maar de kiescommissie en het grondwettelijk hof verklaarden uiteindelijk Felix Tshisekedi tot winnaar van de omstreden stembusgang.