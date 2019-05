Turkse kiesautoriteiten bevelen nieuwe lokale verkiezingen voor Istanboel

De Turkse kiescommissie (YSK) heeft maandag nieuwe lokale verkiezingen bevolen voor de Turkse metropool Istanboel. Dat meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu.

Het was de partij van president Recep Tayyip Erdogan die om de nieuwe verkiezingen gevraagd had. Volgens de AKP gebeurden er onregelmatigheden tijdens de stemming van 31 maart.

Stembusgang

Ekrem Imamoglu van de grootste oppositiepartij CHP werd verkozen als burgemeester. Hij versloeg AKP-kandidaat Binali Yildirim, met zo’n 15.000 stemmen. Op 16 april diende de AKP een verzoek tot annulering en een herhaling van de gemeenteraadsverkiezingen van Istanboel in. Een dag later riep de YSK Imamoglu voorlopig uit tot winnaar, in afwachting van zijn beslissing over een eventuele nieuwe stembusgang.

Hoewel de AKP bij de gemeenteraadsverkiezingen de sterkste partij van het land bleef, was het verlies van de burgemeesterssjerp in Istanboel gezichtsverlies voor Erdogan, die zelf ooit burgemeester van de stad was.