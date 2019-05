Rechter: “Beklaagden hebben probleem met impulscontrole”

Tienen - De correctionele rechtbank van Leuven heeft celstraffen tot twaalf maanden uitgesproken voor een duo wegens diverse feiten van geweldpleging in Tienen. Zo probeerden ze met opzet een man aan te rijden.

Maarten A. en Natasja C. stonde terecht voor belaging, bedreiging en het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen in Tienen. Op 22 maart 2017 reden ze met hun voertuig recht op een persoon af. De geviseerde man kon maar net op tijd wegspringen om een aanrijding te voorkomen. Op 24 mei 2017 gingen de twee beklaagden een man te lijf. Een getuige zag hoe ze beiden het slachtoffer slagen en een kopstoot toedienden. De gedupeerde was zes dagen arbeidsongeschikt. Zijn smartphone was vernield.

Persoonlijkheidsstoornis

Volgens de rechter getuigen de feiten van een probleem van impulscontrole, waarbij “explosief en fysiek naar derden werd geageerd”. Natasja C. had nog een blanco strafregister. Maarten A. liep eerder al diverse veroordelingen op voor diefstal, bedreigingen en fysiek geweld.

Maarten A. werd veroordeeld tot twaalf maanden cel, met uitstel onder vijf probatievoorwaarden. Zo moet hij in begeleiding bij een psychiater om zijn persoonlijkheidsstoornis te laten behandelen. Volgens een gerechtspsychiater is de kans groot dat hij opnieuw misdrijven zal plegen die de fysieke integriteit van anderen aantast. Natasja C. kreeg de gunst van opschorting onder probatievoorwaarden. Het duo moet de burgerlijke partij samen een schadevergoeding van 917 euro betalen.