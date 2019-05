Islamofobe partij mag deelnemen aan Deense verkiezingen

Bij de komende parlementsverkiezingen in Denemarken mag de omstreden islamofobe partij Stram Kurs deelnemen, heeft partijleider Rasmus Paludan maandag aangekondigd. De partij bepleit onder meer de deportatie van alle moslims.

Partijleider Rasmus Paludan deelde op Facebook mee dat het ministerie van Economie en Binnenlandse Zaken zijn partij als verkiesbaar beschouwd. Het ministerie bevestigde dat nieuws aan de Deense radiozender DR.

Extreme standpunten

Advocaat Paludan richtte de partij in juli 2018 op. In een peiling van maandag in opdracht van het Deense persbureau Ritzau haalt de partij 2,4 procent van de stemmen. Met een kiesdrempel van 2 procent is dat genoeg om in het parlement te geraken.

Paludan is erg omstreden in Denemarken door zijn extreme standpunten over migratie. In april werd hij veroordeeld voor racisme, en hij provoceert ook met koranverbrandingen. Een door hem georganiseerde antimigrantenbetoging in Kopenhagen leidde midden april nog tot rellen met de politie en tientallen arrestaties.

De Denen moeten tegen 17 juni een nieuw parlement kiezen. Het is momenteel nog wachten tot premier Lars Lokke Rasmussen een verkiezingsdatum aankondigt.