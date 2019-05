Helft gezinnen redt het niet als kostwinner plots sterft

54 procent van de Belgen vreest dat hun gezin het hoofd niet of amper boven water kan houden mocht hij of zij als kostwinner plots wegvallen.

Bij de groep van 35 tot 49 jaar is dat zelfs 65 procent, zo blijkt uit een bevraging van ­levensverzekeraar NN bij 1.081 landgenoten tussen 20 en 79 jaar.

“In de leeftijdsgroep 35 tot 49 jaar hebben heel wat mensen opgroeiende kinderen. Het wegvallen van een van de ouders heeft dan uiteraard een belangrijke impact op het gezin, zeker wanneer de overledene de belangrijkste of enige kostwinner was”, zegt Jan Van Outreve, CEO van NN. Niet geheel onverwacht blijken eenoudergezinnen het kwetsbaarst: “Liefst 79 procent van de alleenstaande ouders geeft aan dat hun gezin financieel kwetsbaar zou zijn in geval van overlijden.”

Om mensen te sensibiliseren rond dit taboe-onderwerp lanceert de ­levensverzekeraar vandaag een campagne met als slogan ‘Laat is ooit te laat’.

“Eén op tien Belgen sterft nog voor ze met pensioen kunnen gaan”, zegt Van Outreve. “De dood hoort nu eenmaal bij het leven, dus is het goed om na te denken over de finan­ciële gevolgen van een vroegtijdig overlijden en hoe je je geliefden kan beschermen.” Dat kan bijvoorbeeld via een overlijdensverzekering. “Zo kun je voorkomen dat het emotionele drama ook nog eens een financieel drama wordt. Toch heeft maar één Belg op tien zo’n verzekering. Terwijl we bijna allemaal minder belangrijke dingen als een auto of onze smartphone ­verzekeren...”