Bij Club Brugge is voorzitter wél welkom in de kleedkamer en Bart Verhaeghe is de eerste om ontroostbare speler op te vangen

Club Brugge “houdt van stress”, dat blijkt toch uit het nieuwste filmpje van achter de schermen tijdens de Slag om Vlaanderen tegen AA Gent. En dat bleek ook, want na de 0-1-zege doet blauw-zwart nog steeds mee om de titel. En hoewel daar in andere clubs al heel wat om te doen was, is voorzitter Bart Verhaeghe bij blauw-zwart wel gewoon welkom in de kleedkamer. Tijdens de rust moest hij er een speler troosten: Krépin Diatta moest na een sterke helft geblesseerd binnen blijven en kon een bemoedigende knuffel wel gebruiken.