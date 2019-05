Het milieurapport dat iedereen moet wakker schudden: “Red onze planeet. Nu. Meteen”

Nooit waren er meer dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd dan nu, nooit stootten we meer broeikasgassen uit, nooit werden onze zeeën en oceanen getroffen door meer plasticvervuiling... Voor het eerst is op wereldwijde schaal aangetoond hoe groot de impact van de mens op de aarde is en de resultaten zijn meer dan onheilspellend. “De natuur neemt met een ongekende snelheid af. Ernstige gevolgen voor de mensheid zijn nu zeer waarschijnlijk”, waarschuwt IPBES, het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosystemen. Als dit rapport, waaraan meer dan 160 experts drie jaar werkten, politici wereldwijd niet wakker schudt, dan zal het wellicht nooit gebeuren. “Drastische maatregelen zijn nodig. Nu. Meteen.”