Genk-spits Ally Samatta wint de Ebbenhouten Schoen 2019

Genk-spits Ally Samatta heeft de Ebbenhouten Schoen 2019 gewonnen. Dat is de prijs voor de beste Afrikaanse voetballer in België. De aanvaller uit Tanzania haalde het van de andere genomineerden Yohan Boli (STVV), Mehdi Carcela (Standard), Arnaut Danjuma (Club Brugge) en Landry Dimata (Anderlecht).

Mbwana Ally Samatta was maandag niet aanwezig in het Birmingham Palace in Anderlecht waar hij werd uitgeroepen tot de 28e Ebbenhouten Schoen. Samatta werd in laatste instantie verhinderd voor het gala door “een familiaal ongemak”. De prijs, overhandigd door oud-winnaars Emile Mpenza en Mémé Tchité, werd in ontvangst genomen door zijn ploegmakker bij Racing Genk, Dieumerci Ndongala.

Foto: BELGA

De 26-jarige Samatta is de opvolger van Anthony Limbombe, die vorige zomer na een uitstekend seizoen Club Brugge inruilde voor het Franse Nantes. De Ebbenhouten Schoen beloont de beste voetballer uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League.

De Tanzaniaanse aanvalsleider van Racing Genk zit dit seizoen - alle competities inbegrepen - al aan 32 treffers. In de Jupiler Pro League trof hij tot dusver 23 keer raak, waarvan drie keer in Play-off 1. Hij is daarmee voorlopig eigenaar van de Gouden Stier. Afgelopen vrijdag pikte hij ook zijn goaltje mee in de 4-0 overwinning tegen Antwerp. Samatta is een zeer belangrijke pion in het elftal van coach Philippe Clement, dat op drie speeldagen van het einde van de play-offs dicht bij de titel staat. Komende zondag kan Genk, mits winst bij grote concurrent Club Brugge, een vierde landskampioenschap vieren.

Samatta is de eerste Genkse winnaar sinds Moumouni Dagano. De Burkinese aanvaller won de trofee in 2002 en behaalde datzelfde jaar eveneens de titel met Genk. Eerder was Souleymane Oulare de eerste Genk-speler die de Ebbenhouten Schoen won in 1999, eveneens een Genks titeljaar.

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste voetballer van Afrikaanse origine uit de Belgische competitie. Het referendum werd in leven geroepen door de vzw African Culture Promotion en RTL-TVi. De jury bestaat onder andere uit de trainers uit de nationale afdelingen, leden van de Belgische sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury, voorgezeten door voormalig Anderlecht-verdediger Georges Heylens.

Ndongala over winnaar Samatta: “Niemand verdient deze prijs meer dan Ally”

Zonder de winnaar nam Dieumerci Ndongala de honneurs waar. De Congolees, ploegmakker van Samatta bij Racing Genk, noemde de Tanzaniaan “een erg verdiende winnaar”. “Ally bracht niet meteen een meerwaarde bij Genk”, begon Ndongala. “Hij had een aanpassingsperiode nodig van bijna 2,5 jaar, maar dit seizoen is hij niet te stoppen. Niemand verdient deze prijs meer. Hij brengt ons team veel kwaliteit. Zijn strafste kwaliteit is zijn efficiëntie. Zondag wordt een belangrijke dag. We gaan er alles aan doen om zondag in Brugge al de landstitel te pakken. We zijn er klaar voor.”

Foto: Photo News

De erelijst van de Ebbenhouten Schoen:

1992: Daniel Amokachi (Nig/Club Brugge)

1993: Viktor Ikpeba (Nig/Club Luik)

1994: Daniel Amokachi (Nig/Club Brugge)

1995: Godwin Okpara (Nig/Aalst)

1996: Celestine Babayaro (Nig/RSC Anderlecht)

1997: Emile Mpenza (Bel/Moeskroen)

1998: Eric Addo (Gha/Club Brugge)

1999: Souleymane Oulare (Gui/RC Genk)

2000: Nzelo Lembi (DRC/Club Brugge)

2001: Ahmed 'Mido' Hossam (Egy/AA Gent)

2002: Beli Moumouni Dagano (BFa/RC Genk)

2003: Aruna Dindane (Ivo/RSC Anderlecht)

2004: Vincent Kompany (Bel/RSC Anderlecht)

2005: Vincent Kompany (Bel/RSC Anderlecht)

2006: Mbark Boussoufa (Mar/AA Gent)

2007: Mohammed Tchité (DRC/RSC Anderlecht)

2008: Marouane Fellaini (Bel/Standard)

2009: Mbark Boussoufa (Mar/RSC Anderlecht)

2010: Mbark Boussoufa (Mar/RSC Anderlecht)

2011: Romelu Lukaku (Bel/RSC Anderlecht)

2012: Dieumerci Mbokani (DRC/RSC Anderlecht)

2013: Mbaye Leye (Sen/Zulte Waregem)

2014: Michy Batshuayi (Bel/Standard)

2015: Neeskens Kebano (DRC/Charleroi)

2016: Sofiane Hanni (Alg/KV Mechelen)

2017: Youri Tielemans (Bel/RSC Anderlecht)

2018: Anthony Limbombe (Bel/Club Brugge)

2019: Ally Samatta (Tan/RC Genk)