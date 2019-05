Franse gemeente looft 2.000 euro uit voor wie het raadsel van hun mysterieuze steen kan oplossen

Wat letters in vreemde richtingen, jaartallen en groepen van woorden: al jaren buigen onderzoekers zich in de Franse gemeente Plougastel-Daoulas over wat er op een eeuwenoude steen staat. Hun pogingen bleven zonder resultaat, dus looft de gemeente nu 2.000 euro uit voor diegene die het raadsel oplost.

Er is kop noch staart te krijgen aan wat er op de steen staat in het Franse Plougastel-Daoulas. Wat letters in allerlei richtingen, de jaartallen 1786, 1789 en 1920, groepen van woorden die niet te ontcijferen zijn zoals “grocar drear diozeevbio”… Veel vrijwilligers hebben er de voorbije jaren hun tanden al op stukgebeten.

Maar de gemeenteraad houdt niet van onopgeloste raadsels en lanceert een nationale oproep naar linguïsten, historici en andere specialisten om te helpen. Ze belooft 2.000 euro voor de persoon die kan ontcijferen wat er op de steen te lezen is. Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, die loopt van mei tot september.

Deelnemen kan door een mail te sturen naar veronique.martin@mairie-plougastel.fr.