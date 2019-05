Hans Vanaken volgt zichzelf op als Profvoetballer van het Jaar, Philippe Clement is Trainer van het Jaar

Hans Vanaken volgt zichzelf op als Profvoetballer van het Jaar. De 26-jarige middenvelder van Club Brugge werd maandagavond op het Pro League Gala in Autoworld Brussel door zijn collega’s voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste speler in de Belgische competitie.

Vanaken kreeg van de spelers uit 1A en 1B 361 punten. Dat zijn er dertien meer dan de Oekraïner Ruslan Malinovskyi van KRC Genk. De Spanjaard Alejandro Pozuelo, die half maart Genk ruilde voor Toronto FC, maakt de top drie vol met 242 punten.

De competitieleider uit Limburg zorgt met Leandro Tossard (181 punten) en Ally Samatta (113 punten) overigens ook voor de nummers vier en vijf.

Voor Hans Vanaken is het de derde belangrijke individuele bekroning in een jaar tijd. Begin januari kreeg hij immers ook de Gouden Schoen 2018. De draaischijf van Club Brugge is de eerste speler sinds Mbark Boussoufa (in 2009 en 2010 bij Anderlecht) die zichzelf opvolgt als Profvoetballer van het Jaar.

De Limburger is dit seizoen andermaal bepalend voor Club Brugge. In 47 wedstrijden maakte hij zestien doelpunten en deelde achttien assists uit. Vanaken is inmiddels ook uitgegroeid tot een vaste waarde in de selectie bij de Rode Duivels, al kreeg hij van bondscoach Roberto Martinez nog maar twee keer speelgelegenheid.

Foto: BELGA

Philippe Clement is Trainer van het Jaar

Philippe Clement werd er uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. De 45-jarige coach van KRC Genk haalde het met een overweldigende meerderheid van 855 punten voor de Kroaat Ivan Leko, die hij opvolgt op de erelijst. De kampioenenmaker van Club Brugge eindigde in de stemming onder de profvoetballers als tweede met 273 punten. De Roemeen Laszlö Bölöni ziet zijn goede resultaten bij Antwerp vertaald in een derde plaats met 237 punten.

Philippe Clement is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in dienst van KRC Genk. Onder zijn leiding domineerden de Limburgers quasi de hele competitie. Komende zondag volgt mogelijk het orgelpunt met de landstitel. Genk moet daarvoor wel winnen bij eerste achtervolger Club Brugge. Bij verlies heeft Genk in de twee laatste play-off 1 duels nog de beste kaarten in handen om die felbegeerde kampioenentitel te pakken.

Clement voerde Genk dit seizoen via de voorrondes ook naar een Europese lente in de Europa League dankzij winst in een poule met Malmo, Besiktas en Sarpsborg. Alleen de Croky Cup werd een teleurstelling na verlies in de kwartfinale tegen 1B-club Union.

“Het is leuk om deze erkenning te krijgen van de spelers”, aldus de coach. “Dit is de meeste collectieve prijs. Je kan deze prijs niet winnen zonder een goede staf en kern van spelers. Ik bewonder het werk zowel Ivan Leko en Laszlo Bölöni. Zij weten hoe moeilijk de job kan zijn.”

Yari Verschaeren is Rookie van het Jaar

Yari Verschaeren is dan weer tot Rookie van het Jaar (U21). De 17-jarige middenvelder van RSC Anderlecht kreeg van de profvoetballers in 1A en 1B 414 punten. Daarmee haalde hij het voor de Noorse middenvelder Sander Berge (KRC Genk), die als tweede eindigde met 271 punten. Zinho Vanheusden, centrale verdediger bij Standard, vervolledigt het podium met 265 punten.

Verschaeren is dit seizoen een van de schaarse lichtpunten bij het krasselende Anderlecht. De technisch vaardige middenvelder debuteerde in oktober in het eerste elftal van paars-wit en groeide al snel uit tot een sterkhouder. Hij maakte tot dusver twee goals en deelde vier assists uit in 23 wedstrijden. Op de erelijst bij de beloften (tot vorig jaar de U23) volgt Verschaeren de Braziliaan Wesley (Club Brugge) op.

Verschaeren was zelf niet aanwezig op het gala omdat hij in de examenperiode zit. “Ik ben hier superblij mee”, zei de Anderlechtbelofte in een korte videoboodschap, waarna hij onder meer zijn club, familie en alle spelers die op hem stemden bedankte.

Union-spits Percy Tau is beste speler in Proximus League

De Zuid-Afrikaan Percy Tau mag zich ‘Speler van het Jaar in de Proximus League’ noemen. De 23-jarige aanvaller kreeg van zijn collega’s 228 punten en haalde het daarmee overtuigend voor Nikola Storm (KV Mechelen), tweede met 89 punten. De Comorees Faïz Selemani, ploegmaat van Percy Tau, eindigde als derde met 84 punten.

Percy Tau wordt dit seizoen door Union gehuurd van Brighton & Hove Albion. In 34 wedstrijden maakte hij voor de Brusselse traditieclub elf doelpunten en deelde dertien assists uit. Op de erelijst is Percy Tau de opvolger van Xavier Mercier (Cercle Brugge).

Erik Lambrechts is Scheidsrechter van het Jaar

Erik Lambrechts werd uitgeroepen tot Scheidsrechter van het Jaar. De 34-jarige Lambrechts kreeg van de profvoetballers 694 punten achter zijn naam. Daarmee haalde hij het nipt voor Bram Van Driessche (683 punten). Lawrence Visser (543 punten) eindigde op de derde plaats.

Voor Lambrechts is het de eerste keer dat hij de onderscheiding krijgt. De Vlaams-Brabander, die onlangs de bekerfinale tussen KV Mechelen en AA Gent leidde, volgt op de erelijst Jonathan Lardot op.