Wie is Steve, de man die de moord op Julie Van Espen bekend heeft? “Hij pijnigt mensen zonder er één spier bij te vertrekken”

“Ik ben er kapot van. Ik wist dat het eens zou gebeuren, dat hij iemand zou vermoorden. En ik heb iedereen, van gerecht tot psychiater, daarvoor meermaals gewaarschuwd. Maar ze lieten hem steeds opnieuw begaan.” Steve B., die nu verdacht wordt van de moord op Julie Van Espen en de moord maandagavond bekende, is eerder al tot twee keer toe veroordeeld voor verkrachting. In het laatste vonnis, in 2017, kreeg hij vier jaar cel. Maar omdat hij in beroep ging, moest hij niet naar de gevangenis.