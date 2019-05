“We tipten de politie over Steve”

Schilder Anouar (26) en zijn baas Brian (36) waren belangrijke tipgevers in de zaak van de moord op Julie Van Espen. “Ik ben zelf dakloos geweest”, zegt Anouar die nu als schilder bij Brian werkt. “Ik heb de verdachte op foto meteen herkend. Het was Steve.”

“Bij de soepbedeling voor daklozen met oudjaar in 2016 en oudjaar 2017 heb ik een praatje met hem geslagen. Ik kende hem als een ingetogen persoon. Hij zei me dat hij al tien jaar in de problemen zat. En dat hij geen interesse had om zijn leven te veranderen. Hij had telkens ook heel veel gedronken.”

Anouar raakte wel van straat. “Sinds twee weken werk ik bij Brian als schilder. Toen mijn chef me de foto van die gezochte ‘zwerver’ doorspeelde wist ik meteen wie het was. Brian heeft dan de politie gebeld. We hebben hen verteld dat Steve vaak aan het Sint-Jansplein verblijft, én aan het station in Antwerpen. De politie is dan gaan zoeken. In Leuven hebben ze hem gevat”.

“Heel erg wat hij gedaan heeft. Achteraf kan ik wel zeggen dat ik hem een beetje een ‘viezerik’ vond. Maar zoiets? Ik ben in shock. Die arme ouders van dat meisje? Echt verschrikkelijk”.