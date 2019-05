Bruid furieus wanneer ze ontdekt waarom haar familie wegging voor het avondfeest begon

Trouwen dat doe je samen met je vrienden en zeker ook je familie. Maar één bruid moest zonder haar familie vieren. Iedereen ging weg voor het avondfeest begon. Toen de bruid hoorde waarom ze weg gingen, was ze razend.

Een niet nader genoemde bruid deed haar verhaal op het Am I The A**hole-forum. Ze vertelt hoe haar familie ver uit de buurt woont zodat iedereen kwam ingevlogen voor haar bruiloft. De huwelijksceremonie was om 15 uur. Heel de familie was er op tijd. Het avondfeest begon pas om 19 uur. Tussendoor was er tijd om wat gezellig samen te zijn.

Maar toen het avondfeest begon, was heel de familie van de bruid alweer vertrokken. Pas twee dagen later hoorde ze waarom: haar zwangere zus had de dag nadien een feest gepland waarop ze het geslacht van haar baby zou verklappen. “Niemand vroeg of ik op dat feestje wilde zijn en niemand wilde op mijn feest zijn. Ik weet niet of ik ooit nog tegen mijn familie wil praten”, zegt de bruid.