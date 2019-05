Joodse organisaties onthutst over vrijspraak antisemitische gezangen van Club-supporters: “Dit is aanzetten tot haat”

Het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) is onthutst dat Club Brugge geen straf krijgt van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) na antisemitische gezangen in de topper van 4 april tegen RSC Anderlecht. Dat laat het CCOJB maandag weten in een persbericht. “We zijn de dubbele moraal in de voetbalwereld grondig beu.”

Uit het verslag van de match delegate bleek dat Brugse supporters “Al wie niet springt, is een jood” en “Alle joden zijn homo’s” scandeerden in het Astridpark. Het Bondsparket vervolgde blauw-zwart en eiste een zware boete. Hoewel Club Brugge dit jaar al vaker in verband werd gebracht met antisemitisme, werd de uittredende landskampioen vrijgesproken door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Men moest die woorden als neutrale bewoordingen beschouwen, luidde de verklaring. “Het woord ‘jood’ heeft geen minderwaardige of discriminerende connotatie, idem voor wat het woord ‘homo’ betreft.”

Het CCOBJ is “geschokt” door deze “onjuiste beslissing”, luidt het in een reactie. “De supporters van Club Brugge zingen deze liederen regelmatig. We waren positief over de ontwikkelingen van de voorbije maanden, maar nu wordt het helemaal surreëel. Volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep was er geen kwetsend karakter in die koren. Maar is het niet net de bedoeling van supportersliederen om de tegenstander te kraken en de eigen ploeg aan te moedigen?”, aldus de Joodse organisatie.

“Moeten we geloven dat de termen ‘joden’ en ‘homo’ gericht naar de historische vijand Anderlecht niet dienen om te denigreren? Een kind dat dit schouwspel meemaakt, zal absoluut geen vooroordelen hebben ten opzichte van joden of homoseksuelen”, klinkt het sarcastisch. Het CCOBJ verwees ook naar de precedenten van Club Brugge. De club kwam in december 2018 nog negatief in het nieuws, toen bleek dat uit een video (die dateerde van tijdens de topper tegen Anderlecht eind augustus) een kleine schare fans antisemitische gezangen had laten horen. Een video van een beangstigend liedje over ‘het verbranden van joden’ circuleerde op het internet.

“We veroordelen de dubbele moraal die binnen onze voetbalinstanties bestaan omtrent racisme, homofobie en antisemitisme. Er heerst geen nultolerantie, maar eerder honderd procent laxisme. De professionele instanties van het Belgisch voetbal vallen na de matchfixingschandalen en de omkoping van scheidsrechters opnieuw door de mand. In plaats van de universele waarden van sport te promoveren, zetten onze voetbalbonzen aan tot haat.”

Het CCOJB overweegt ook om juridische stappen te ondernemen “om de fundamentele rechten die onze voetbalinstanties zo vaak met de voeten treden” te vrijwaren.