Makelaars niet welkom op gala van Profvoetballer (maar er was er wel eentje)

De Pro League, belangenvereniging van de 24 profclubs, had geen enkele spelersmakelaar uitgenodigd op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar. Ze waren niet welkom op het gala van de profvoetballer. Terwijl ze normaal gesproken krioelen tussen de aanwezigen en hun netwerk proberen uit te breiden, was het nu dus rustig.

Foto: Marc Gysens

Toch hebben we één makelaar gezien: Stijn Francis. Die was meegekomen op vraag van Zinho Vanheusden, de jonge Standard-speler die genomineerd was voor de trofee Rookie van het Jaar.