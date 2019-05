Anderlecht-rookie Yari Verschaeren haalt trofee niet op... wegens examen Aardrijkskunde

Met meer dan 100 punten voorsprong op Sander Berge werd Yari Verschaeren op het Gala van ‘Profvoetballer van het Jaar’ uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. Zijn talent bewees de 17-jarige Anderlecht-speler zondag nog eens met zijn goal tegen Standard. Helaas kon Verschaeren zijn trofee niet zelf ophalen, want hij moest blokken. Vorige week had de tiener examen Economie, nu examen Aardrijkskunde.

“Jullie moeten dat begrijpen”, zei RSCA-manager Michael Verschueren. “Die jongen heeft zo’n druk individueel programma dat hij bijna van uur tot uur geleefd wordt. Ik ben wel heel fier op deze prijs voor Yari. Het is een bevestiging van onze competentie om jeugdspelers op te leiden. Nu loopt het minder, maar in de toekomst komt het goed met Anderlecht. We moeten met Verschaeren een carrièreplan opzetten. Hij moet hier zijn schoolopleiding afmaken en dan nog enkele jaren in België blijven. Op het gepaste moment kan hij dan de stap hogerop zetten.”

In principe haalt Verschaeren in juni zijn diploma Economie-Wiskunde. Dat hij deze trofee niet kon ophalen vond hij wel jammer, zo bleek uit een videoboodschap. “Ik ben superblij, maar die examens zijn nu belangrijker. Ik moet mijn school bedanken dat ik die examens kan spreiden. Daarnaast ook mijn ouders en broer, de buschauffeur Remy die met mij rondrijdt en mijn medeleerlingen en leraars die heel veel voor mij doen en de club natuurlijk. Het is niet altijd simpel.”