Wie is de meest excentrieke voorzitter van het land? Portret van de ‘spits’ die alle schulden betaalt: Patro Eisden-baas Salar Azimi

“Een persoonlijk vermogen van 20 miljoen euro? Het is veel meer.” Salar Azimi – eerder bekend als ster van de realityreeks ‘The sky is the limit’ – is nu voorzitter van Patro Eisden en dat zal de voetbalwereld geweten hebben. Een voorzitter die zo’n 800.000 euro schulden met de glimlach vereffent, zelf meespeelt en het veld met champagne laat besproeien. Maar ook nog nooit verloor.