Standard aanvaardde het bod maar Mpoku weigert transfer naar Amerika

Paul-José Mpoku, die weg mag bij Standard, heeft een transfer naar de MLS geweigerd. New England Revolution bracht zaterdag een bod uit van 4 miljoen euro op de 27-jarige middenvelder. De clubleiding aanvaardde dat, maar de speler en de Amerikaanse club kwamen er niet uit.

New England was in januari al geïnteresseerd in Mpoku en wilde hem nu per direct overnemen. Aangezien de transferperiode in de VS vandaag sluit, is de overgang voorlopig van de baan.

Rayo Vallecano gaat de aankoopoptie in het huurcontract van Uche Agbo (23) niet lichten. De Nigeriaanse middenvelder keert terug, maar wordt straks in principe verkocht.

Standard heeft gisteren de definitieve transfer van Obbi Oulare (23) bevestigd. De targetman komt voor 3 miljoen euro over van Watford en tekent voor vier seizoenen. Gisterenavond maakte hij in de beloftenmatch tegen Anderlecht (3-3) zijn eerste minuten sinds hij in december een scheenbeenbreuk opliep en pikte meteen een kopbalgoal mee.

Ammalah en Vojvoda

Standard wil twee spelers wegplukken bij Moeskroen: middenvelder Selim Ammalah en rechtsback Mergim Vojvoda. Die laatste geniet ook belangstelling van AA Gent, maar zijn voorkeur gaat uit naar Standard.