Anderlecht schaft provinciale jeugdploegen af

In navolging van een resem andere eersteklassers schaft ook Anderlecht zijn provinciale jeugdploegen af. Tenminste, alle provinciale teams met spelers boven de twaalf jaar.

De ‘provinciale RSCA-jeugd’, die al jaren traint op de Heizel, is nochtans een begrip in Brussel en vormde ook een sociaal project. Maar nu krijgen zo’n honderd spelers de boodschap dat ze een nieuwe club moeten zoeken. Anderlecht oordeelt dat te weinig spelers uit de provinciale jeugd doorbreken. Ze worden ook niet weggeplukt, want boven de twaalf jaar wordt de opleidingsvergoeding voor andere teams te hoog. Het levert dus weinig op.

Daarom hakte voorzitter Marc Coucke de knoop door en blijven alleen de provinciale jeugdploegen van 6 tot 12 jaar bestaan. Op die leeftijd en in die categorie speelde ooit Marouane Fellaini voor paars-wit en daar kan heel soms nog eens een vrucht uit geplukt worden. Anderlecht benadrukt wel dat het nog veel andere sociale projecten steunt. “We werken samen met lokale Brusselse ploegen om ons sociale karakter te behouden”, aldus manager Michael Verschueren.