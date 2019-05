CLUBNIEUWS. Nog 4 à 5 kandidaat-coaches bij Anderlecht, Standard kan flink cashen met goudhaantje

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een trainer en volgens Michael Verschueren blijven er nog 4 à 5 kandidaten over, Charleroi-coach ­Felice Mazzu deed in dat kader een opvallende uitspraak. Standard zou flink kunnen cashen met een goudhaantje, bij Club Brugge en Genk zijn ze vooral bezig met de aanstaande topper. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Verschueren: “Nog 4 à 5 kandidaat-coaches”

Karim ­Belhocine scoorde goeie punten tegen Standard, maar RSCA ziet in hem geen kandidaat om T1 te blijven. De Deen Kasper Hjulmand is nog steeds een piste omdat hij staat voor aanvallend voetbal met jonge spelers, maar binnen het bestuur gaan ook stemmen op om een trainer te kiezen die de Belgische competitie kent en liefst ook al prijzen won. Daarover moet nu consensus gevonden worden. “We gaan een coach nemen die bij de stijl van ­Anderlecht past: goed voetbal met talenten”, zei ­Michael Verschueren. “Geen type Weiler, maar we overhaasten niets. De beslissing zal wellicht niet vallen voor het einde van het seizoen. Er kwamen een vijftigtal kandidaturen binnen en daar voerden we nu een eerste schifting. Er blijven nu vier à vijf ­interessante profielen over. Daarbij zijn ook Belgen.”

Charleroi-coach ­Felice Mazzu deed in dat kader een opvallende uitspraak. “Anderlecht? Dat zou een optie kunnen zijn als ik Charleroi verlaat, maar ik had geen contact. Ik concentreer me nu op Charleroi.”(jug)

STANDARD. Rouches kunnen flink cashen met goudhaantje Djenepo

Moussa Djenepo (20) is hot op de transfermarkt. De vleugelaanvaller van Standard wordt gevolgd door verschillende buitenlandse clubs, waaronder Southampton. Volgens de Waalse krant Le Soir bracht de nummer zestien van de Premier League zelfs al een monsterbod uit van 23,5 miljoen euro op de Malinese Voetballer van het Jaar, maar dat wordt door iedereen in Luik met klem ontkend. Volgens onze bronnen weigerden de Rouches eerder wel een aanbieding van een andere Engelse club van zo’n 12 miljoen euro.

Mocht het deze zomer effectief tot een transfer komen, dan doet Standard dus een gouden zaak. Djenepo werd twee jaar geleden voor amper 50.000 euro overgenomen van het Malinese Yeelen.(bfa, bla)

CLUB BRUGGE. Leko geeft zijn spelers twee dagen vrij

Club Brugge-trainer Ivan Leko gaf zijn spelers twee dagen vrij om zo fris mogelijk aan de aftrap te verschijnen van “de match van het seizoen”. Zondag speelt de uittredende landskampioen alles of niets tegen de gedoodverfde nieuwe kam­pioen Genk. Gisteren en vandaag mogen de spelers thuisblijven. Tactisch kunnen beide ploegen elkaar niet meer verrassen, zo luidt de redenering. Vanaf morgen begint dan de voorbereiding van vier dagen op de kraker tegen Genk.

Over de paraatheid van Krépin Diatta bestaat nog geen duidelijkheid. De flankspeler had zondagavond erg veel pijn aan de enkel na een trap van Roman Bezus.(bla)

KRC GENK. Op volle getalsterkte naar Brugge?

In de voormiddag stonden volgende pionnen op het oefenveld: de doelmannen Vukovic en Coucke en de veldspelers Samatta, Trossard, Dewaest, Aidoo, Maehle, Ito, Berge en Ndongala. Ontbraken: Uronen, Malinovskyi en Heynen. De Fin heeft last van een zeurende enkel sinds de penaltyfout op hem van Arslanagic, de twee overige Genkies werden uit voorzorg aan de kant gehouden. Zij geraken fit voor zondag. Enige kleine vraagteken is nog Lucumi. Diens spierblessure aan de adductoren wordt vandaag middels beeldvorming opnieuw geëvalueerd.(rco)

ANTWERP. Jaecques wil gesprek met De Laet

De transfervrije De Laet ziet een terugkeer naar Antwerp best zitten, maar hoe denken ze daar op de Bosuil over? “Een goeie Belgische speler als Ritchie, weliswaar met een bepaalde leeftijd, is altijd interessant”, zegt sportief manager Sven Jaecques. “Hij is zeer geïnteresseerd in een terugkeer en ik heb begrepen dat hij tickets reserveerde voor de match van zondag. Ik vermoed dat hij dan wel eens mijn ­bureau zal binnenstappen voor een vrijblijvende babbel, doch met een bedoeling erachter. Wij staan alvast open voor een gesprek.”(dige)

CERCLE BRUGGE. Jimmy De Wulf in de staf

De spelers kregen twee dagen vrij, vandaag wordt de training hernomen. Beloftetrainer Jimmy De Wulf vervangt Benoit Tavenot in de staf. Havenot verklaarde zich solidair met Guyot. Assistent David Vignes moet geopereerd worden. Gakte, Koné en Vitinho keren normaal deze week terug uit blessure. Voor Kylian Hazard komt een rentree allicht nog wat te vroeg.(kv)

AA GENT. Beloften blijven steken op gelijkspel

Gisteravond speelden de beloften hun laatste competitiewedstrijd van het seizoen. In Oostakker ontving het team van Manu Ferrera – versterkt met De Busser, De Smet, Smith en Azango – hekkensluiter Antwerp. Het was de thuisploeg die kort voor het uur op voorsprong kwam: Al Masude zette een strafschop feilloos om. Even later stond het 1-1 na een foute terugspeelbal van diezelfde Al Masude. Invaller Dolet kreeg nog enkele prima mogelijkheden voor de thuisploeg, maar miste bij de afwerking.(ssg)

STVV. Ceballos en Boli sluiten aan

De Kanaries trainden maandag in de namiddag. Acolatse (enkel) en Garcia Tena (hamstring) werkten apart, Ceballos en Yohan Boli waren weer bij de groep. Al lijkt laatstgenoemde zeker nog niet helemaal hersteld van zijn buikspierproblemen.(gus)

ZULTE WAREGEM. Essevee sluit seizoen af met Ladies Night

Op vrijdag 17 mei is er de laatste thuiswedstrijd tegen Union. De fusieclub organiseert een Ladies Night. Zo zal ex-Zulte Waregem-speelster Tessa Wullaert aanwezig zijn en vertellen over haar leven als prof en vedette. Mieke De Clercq, de eerste vrouw in het bestuur van de Belgische voetbalbond, tekent ook present. Twee speelsters van de damesploeg komen ook aan het woord. Vanaf 19 uur openen de deuren van Studio Essevee. Een toegangsticket kost veertig euro en er is eten en drinken.(jcs)