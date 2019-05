Tweetende Trump torpedeert beurzen

Twee weinig aan de verbeelding overlatende tweets waarin de Amerikaanse president ermee dreigt nieuwe importtarieven te heffen op Chinese goederen, zorgden maandag wereldwijd voor ongerustheid op de beurzen.

Wie dacht dat de laatste fase van de onderhandelingen tussen China en de VS over een handelsakkoord rustig zou verlopen, heeft zonder Trump gerekend. Met twee welgemikte tweets – een eerste waarin hij aankondigt dat de VS vrijdag de uitgestelde invoerheffing op 200 miljard dollar aan Chinese goederen toch doorvoert, een tweede waarin hij dreigt met extra heffingen – joeg de Amerikaanse president de vlam in de pan. Net op het moment dat een Chinese delegatie de koffers aan het pakken was om woensdag naar Washington af te reizen, voor de laatste punten en komma’s zoals dat heet. Volgens Washington zou Peking terugkrabbelen op bepaalde terreinen en dus is het tijd om wat extra druk te zetten, vindt Trump. Volgens nogal wat waarnemers is het allemaal onderdeel van een strategie om de Chinezen nog tot enkele kleinere toegevingen te bewegen.

Toch valt niet uit te sluiten dat de handelsoorlog tussen beide landen weer opflakkert. En dat maakt de beleggers nerveus. Ook in Europa, waar de meeste beurzen maandag openden met een verlies van net geen twee procent. Vooral de zogeheten ‘conjunctuurgevoelige’ sectoren (denk aan de chemie-, de auto-, de staal- en de chipsector) hadden het knap lastig. Tegen de avond liepen de verliezen grosso modo terug tot iets boven of onder één procent.(krs)