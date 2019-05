Miljardenboete dreigt voor Apple na klacht Spotify

Miljardenboetes bij de vleet

Alles draait rond de fameuze App Store, de onlinewinkel waar Apple-gebruikers applicaties kunnen downloaden om vlot toegang te krijgen tot (al dan niet) betalende diensten. Daarbij ook de apps van Spotify en Deezer, streamingdiensten die rechtstreeks concurreren met Apple Music. En daar wringt het schoentje volgens Spotify: Apple zou niet alleen te veel geld vragen om de app aan te bieden (het eist tot 30 procent commissie op de verkoop, waardoor de premiumversie van Spotify de facto duurder wordt dan die van Apple Music), het bedrijf van Tim Cook zou zijn concurrent ook via slinkse wegen stokken in de wielen steken. Zo zou Apple verbieden dat Spotify er Apple-gebruikers op wijst dat ze de app ook rechtstreeks bij Spotify kunnen downloaden, zou het bedrijf ook geregeld upgrades blokkeren en zou het ook om de haverklap de regels veranderen.

Klacht ingediend half maart

Half maart diende Spotify al een klacht in bij de Europese concurrentiewaakhond omdat Apple de vrije keuze van de consument belemmert. De advocaat van Spotify wees er toen op dat Apple niet alleen een platformprovider is maar ook een directe concurrent: “Ze proberen rivalen zoals Spotify te benadelen en hun beperkingen worden almaar frequenter en extremer.”

In een blog op de bedrijfswebsite schreef oprichter en topman Daniel Ek dat hij gerust de concurrentie met Apple Music wil aangaan, maar dan wel met gelijke wapens: “We zouden allemaal aan dezelfde regels moeten voldoen. Apple Music dus ook.” In een reactie liet Apple weten dat het Zweedse bedrijf op dezelfde wijze wordt behandeld als de andere aanbieders van apps. Het verwijt Spotify dat het “wil profiteren van alle voordelen van het App Store ecosysteem – met de bijbehorende substantiële inkomsten – zonder [financieel] te willen bijdragen aan het platform.”

Miljardenboete op miljardenmarkt

Maar de Europese Commissie lijkt niet meteen overtuigd. Die start volgens de Financial Times heel binnenkort een formeel onderzoek naar de manier waarop Apple omgaat met concurrerende muziekstreamingbedrijven die hun diensten aanbieden via de App Store.

Er staat veel op het spel voor Apple: de App Store is intussen al uitgegroeid tot de grootste turbo van de omzet. En de zogeheten ‘app-economie’ zou tegen 2022 wereldwijd 157 miljard dollar waard zijn, het dubbele van vandaag. De technologiereus uit Cupertino doet er dan ook alles aan om een zo groot mogelijk stuk van die taart voor zichzelf te reserveren.

Als Spotify zijn slag thuishaalt (het onderzoek kan jaren duren), dan kan de boete voor Apple in theorie oplopen tot 10 procent van de jaaromzet. Die bedroeg in 2018 ruim 265 miljard dollar, een slordige 236,6 miljard euro. Zelfs voor een bedrijf als Apple, dat begin deze maand opnieuw de kaap van de 1.000 miljard dollar aan beurswaarde rondde, zou zo’n boete hard aankomen. Zeker in de wetenschap dat er nog een ander zwaard van Damocles boven het hoofd van de Amerikanen hangt: in 2016 verplichtte Europees Commissaris Margrethe Vestager het bedrijf om 13 miljard euro aan onterecht verkregen belastingvoordelen terug te betalen aan Ierland. Apple ging tegen de beslissing in beroep. Die uitspraak volgt later dit jaar.