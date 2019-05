Al jaar voor eerste crash wist Boeing van problemen

In oktober vorig jaar stortte in Indonesië een 737 Max van Boeing neer, in maart gebeurde hetzelfde in Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. Sindsdien staan alle toestellen van dat type aan de grond, wat luchtvaartmaatschappijen met enorme operationele verliezen opzadelt.

Om het allemaal nog pijnlijker te maken, bekende de internationale directie van Boeing gisteren met het schaamrood op de wangen dat hun ingenieurs al meer dan een jaar voor de eerste crash op de hoogte waren van een ontwerpfout. Pas na de ramp in Indonesië lichtte Boeing de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA in.

Foute info

Volgens de vliegtuigbouwer had een zogenaamd “disagree alert” in alle 737 MAX-toestellen moeten worden ingebouwd. Door een vergissing in het productieproces is dat bij zo’n 300 toestellen niet gebeurd. Het waarschuwingssysteem moet piloten alarmeren wanneer de data van sensoren op de neus van het vliegtuig te veel uit elkaar lopen.

Mogelijk had dat systeem beide crashes kunnen voorkomen: volgens de laatste stand van het onderzoek gebeurden beide crashes immers doordat de sensoren foute info naar de boordcomputer doorstuurden. De software reageerde door de neus van het toestel naar beneden te drukken, waarop de verraste piloten er niet in slaagden dat te corrigeren.

Boeing beklemtoont dat de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder het ontbreken van het waarschuwingssysteem als een ‘laag risico’ inschatte omdat andere meters piloten voldoende informatie bieden. Boeing – dat door pilotenvakbonden wordt beschuldigd van een gebrek aan transparantie – zei eerder dat de toestellen perfect veiliger waren om te vliegen, en dat de crashes gebeurden doordat de piloten niet de juiste noodprocedures toepasten.

De FAA beklemtoonde in een reactie dat de vliegtuigfabrikant de luchtvaartmaatschappijen sneller op de hoogte had kunnen brengen “om eventuele verwarring te beperken of te voorkomen”.