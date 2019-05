Het kleinste leger ter wereld vindt amper rekruten

De paus heeft een leger. 110 soldaten van de Zwitserse Garde staan in voor zijn veiligheid. De paus zou die garde graag uitbreiden naar 135 man, maar vindt geen nieuwe rekruten. Vorig jaar meldden zich nog 32 nieuwe kandidaten. Dit jaar maar 23. “Doorat het momenteel zo goed gaat met de Zwitserse economie, willen nog maar weinig jonge mannen verkassen naar het Vaticaan”, zegt Ruth Metzler-Arnold, voorzitster van de Stichting voor de Pauselijke Garde.

Paus Julius II was in 1506 de eerste om Zwitserse soldaten in dienst te nemen. Zij golden als de meest betrouwbare van heel Europa. Hun motto was niet voor niets ‘Onbevreesd en trouw’. Niet alleen het Vaticaan ging in Zwitserland rekruteren. Ook Frankrijk en Nederland.

Vandaag heeft enkel het Vaticaan nog Zwitserse huurlingen. Hun voornaamste taak: zich door toeristen laten fotograferen in hun pontificaal uniform.(pom)

De voorwaarden

Zwitserse man tussen 19 en 30 jaar oud

Minstens 174 centimeter groot

Rooms-katholiek

Het celibaat respecteren. Paus Franciscus laat sinds drie jaar toe dat Gardisten die ouder dan 25 zijn en drie jaar in dienst huwen. Dan moeten ze wel bijtekenen voor nog eens drie jaar.

Opleiding volgen in Zwitserse leger

Zelfstandig het kostuum met 120 onderdelen correct kunnen aantrekken

Verhuizen naar de kazerne van het Vaticaan waar je slaapt in slaapzalen, al zijn er plannen voor de bouw van aparte kamers

Loon: 1.300 euro. Kost, inwoon en medische zorgen zijn gratis en Gardisten betalen geen belastingen.