Nou is het genoeg

Ook hier zijn ze het beu

In Nederland spant Amsterdam de kroon qua toerisme. Nederland ontving vorig jaar 40 miljoen toeristen die minimaal één nacht bleven. En die cijfers nemen volgens alle prognoses de komende tien jaar fors toe.

Voor de toeristische diensten betekent dat champagne, maar die smaakt toch wat bitter. Wanneer in 2030 naar verwachting zowat 60 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland afzakken, betekent dat een toename in banen (nu 7,5 procent) en inkomsten (nu 4,3 procent), maar op sommige plekken ook in overlast. De 60 molenbewoners langs Kinderdijk in het gelijknamige Zuid-Nederlandse dorp hebben hun buik vol van de 600.000 bezoekers per jaar. Amsterdam ziet tegen 2030 ruim 30 miljoen bezoekers tegemoet.

En dat is misschien toch wat te veel van het goede. Daarom dat Nederland “niet langer op zoek gaat naar nieuwe toeristen”, zo meldde de Nederlandse krant De Telegraaf. Liever zal het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC), dat de promotie voert, zich richten op de spreiding van bezoekers en het gevecht met overtoerisme. Volgens de krant richt het NBTC-rapport voor de volgende subsidieperiode 2020-2024 zich op de “leefbaarheid” van toerisme.

“Onze rol verandert”, zegt NBTC-woordvoerster Els Van Vuuren. ‘Met ons plan ‘Perspectief 2030’ gaan we minder op kwantiteit en meer op kwaliteit focussen. We gaan inzetten op de dieptetoerist, en we willen de stroom toeristen beter managen.”

Tegen 2030 zou Amsterdam jaarlijks ruim 30 miljoen toeristen ontvangen. Photo News

Toerist als melkkoe

Nederland staat niet alleen in zijn bezorgdheid. Het internationaal toerisme steeg sinds 1980 met zowat 350 procent. Die groei is het gevolg van de toenemende interesse van de Aziatische markt en de enorme kracht van het internet, maar ook van de lagekostenmaatschappijen en vooral: een winstgerichte mindset.

Ook andere Europese steden hebben de grens van het ‘overtoerisme’ al lang bereikt en proberen op allerlei manieren om de overlast te beperken of te bestraffen. Toeristentaksen verdubbelen, een hotelstop invoeren, cruiseschepen weren, fastfoodshops beperken, tot zelfs toeristen langs speciale paden in en uit een centrum leiden: het is dweilen met de kraan open, omdat in wezen weinig verandert aan de basis. En die luidt: toeristen zijn een bron van inkomsten en werkgelegenheid

In 2017 telde Nederland immers bijna 800.000 banen in het toerisme, en gaven alle toeristen samen 82 miljard euro uit. Opmerkelijk: Perspectief 2030 ziet in die massa bezoekers een zogenaamde “tranformatieve” kracht: toerisme kan volgens de specialisten “grotere maatschappelijke problemen oplossen die bijdragen aan het algemeen en gedeeld belang”: de werkgelegenheid, de ontvolking van sommige regio’s, de verduurzaming, en het versterken van de Nederlandse identiteit en trots, door bezoekers te laten zien ‘wie we zijn en waar we in geloven’.

En bij ons?

Ook in Vlaanderen is een dergelijk denkproces van start gegaan over het toerisme van de toekomst, zelfs al hebben we hier (nog) geen overbezochte stad als Amsterdam. “In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noteerden we vorig jaar 14 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Volgens de huidige groeinormen van Europa, zouden dat in 2030 ongeveer 28 miljoen bezoekers kunnen worden”, zegt Kristof Lataire van Toerisme Vlaanderen.

In 2017 bleek uit een bevraging van vijf Vlaamse kunststeden (Brugge, Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen) dat de overlast in Vlaanderen nog niet te zwaar doorweegt. Driekwart van de inwoners stond positief, en vond dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.