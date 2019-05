Staakt-het-vuren afgesproken tussen Israël en Hamas

De Palestijnse leiders in Gaza zijn maandagochtend met Israël tot een staakt-het-vuren gekomen. Dat maakten verantwoordelijken van Hamas en de Islamitische Jihadbeweging in Palestina bekend. Na bemiddeling van Egypte ging het staakt-het-vuren van kracht vanaf 4.30 uur. De woordvoerder van het Israëlische leger gaf geen commentaar. Bij de nieuwe opflakkering van het geweld in en rond de Gazastrook zijn afgelopen weekend 4 Israëli’s en 23 Palestijnen omgekomen. Als gevolg van het staakt-het-vuren werden in Israël verschillende beschermingsmaatregelen opgeheven. Scholen in de grensgebieden gingen bijvoorbeeld weer open. (blg)