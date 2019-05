De ramadan is begonnen

Allemaal samen in een kring, in de moskee van het Indonesische Medan, de koran lezen. Zo vierden deze jonge leerlingen maandag het begin van de ramadan. Het merendeel van de 1,6 miljard moslims wereldwijd zal vanaf nu een maand lang vasten. Dat wil zeggen dat ze tussen zonsopgang en zonsondergang niet mogen eten, drinken, roken of seksuele betrekkingen mogen hebben. Al zijn er wel uitzonderingen voor mensen met fysieke of mentale beperkingen, zwangere vrouwen en kinderen. Moslims vasten om hun ziel te zuiveren en hun relatie met Allah te versterken. Een groot deel van de dag wordt al biddend doorgebracht. Op het einde van de ramadan, dit jaar op 4 juni, wordt het Suikerfeest gevierd.(mtm)